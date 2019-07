Lavagna, 42mila euro per la sicurezza sulle spiagge

Da lunedì mattina è partito sul litorale di Lavagna e Cavi il progetto del Ministero dell'Interno "Spiagge Sicure".

Il Comune di Lavagna si è aggiudicato il finanziamento di 42mila euro per incrementare il servizio di sorveglianza sulle spiagge sia per la sicurezza sia per contrastare l'abusivismo commerciale e la contraffazione durante il periodo di massima affluenza turistica.

Il progetto, affidato alla Organizzazione di Vigilanza Privata "La Pantera", è stato seguito dal Consigliere Stefano Piazze, che dichiara: «Le guardie per la sorveglianza saranno presenti tutti i giorni fino al 15 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17».

Ieri mattina, all'avvio del servizio, erano presenti oltre il Consigliere Piazze e le Guardie Giurate, anche l'Ispettore Capo della Polizia Locale Aldo Vasamì e gli Assessori Oneto e Piazze.