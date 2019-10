Controlli anti droga nel porto di Lavagna: un arresto

Un arresto per spaccio di droga nel porto turistico di Lavagna. I poliziotti del commissariato di Chiavari hanno arrestato un 20enne genovese intorno alle ore 14 di giovedì 17 ottobre 2019.

Gli agenti, durante un servizio mirato alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno notato il giovane mentre cedeva una bustina a un coetaneo in cambio di denaro e lo hanno subito fermato. Il 20enne aveva con sé anche altre due dosi per un peso complessivo di 2 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli uomini di Chiavari di rinvenire un bilancino di precisione, un coltello con tracce di droga e 30 euro nascosti nella custodia del bilancino.

Il 20enne è stato arrestato mentre per l’acquirente è scattata la segnalazione amministrativa come assuntore di sostanze stupefacenti. Nella mattinata di venerdì 18 ottobre il processo per direttissima.