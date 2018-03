Lavagna, il bimbo ha fretta di nascere: la mamma partorisce al pronto soccorso

Aveva fretta di nascere, e non ha aspettato neppure che la mamma arrivasse in sala parto. E così è nato nel bel mezzo del pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna, aiutato dal medico che aveva accompagnato la mamma in ambulanza e dai militi della Croce Verde di Santa Margherita Ligure, che hanno assistito all’evento pieni di emozione.

Protagonista dell’avventura, un bimbo di poco più di 4 kg nato poco dopo le 6 di lunedì mattina nell’ospedale del Tigullio: a chiamare il 118, intorno alle 5.30, è stata la mamma, una donna di 38 anni residente a Santa Margherita, e nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivate ambulanza e automedica, che dopo avere controllato le sue condizioni sono partiti alla volta di Lavagna.

Il tragitto, però, era forse troppo lungo, e il piccolo aveva voglia di nascere: giusto il tempo di entrare nel pronto soccorso, ed è venuto alla luce, fortunatamente senza complicazioni. Mamma e bimbo stanno bene, e attendono di tornare a casa dopo il breve periodo di osservazione.