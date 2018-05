Lavagna: presto pronta la nuova palazzina di psichiatria dell'ospedale

Si concluderà entro una settimana circa l’iter per l’agibilità della nuova Palazzina – Spdc (Servizio psichiatrico di diagnosi e cura) presso l’ospedale di Lavagna. Lo ha annunciato la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria, Sonia Viale, al termine del sopralluogo svolto martedì 9 maggio presso la struttura insieme al Commissario Prefettizio del Comune di Lavagna, Paolo D’Attilio e al direttore generale della Asl4 Chiavarese, Bruna Rebagliati.

«L’ufficio regionale competente – ha spiegato la vicepresidente della Regione Liguria - entro una settimana sbloccherà la pratica per avere l’agibilità di questa struttura e il Comune potrà presentare la domanda di autorizzazione per lo svolgimento di attività sanitaria al suo interno: su questo, in base alla nuova normativa regionale sull’autorizzazione e accreditamento, Alisa si pronuncerà al massimo entro 60 giorni».

Completati i lavori di messa in sicurezza idraulica del Rio Rezza e superate le difformità inizialmente riscontrate nel progetto, la Regione è pronta a provvedere alla formale deperimetrazione dell’area mediante provvedimento dirigenziale.

«Si tratta di un’opera attesa – ha aggiunto l’assessore Viale - su cui c’era molta incertezza: questo risultato positivo è il frutto della piena sinergia tra Regione, Comune di Lavagna e Asl4. Oggi sono voluta venire di persona per fare il punto sulla tempistica e assicurare i cittadini che entro poco tempo la Palazzina sarà pienamente operativa, ospitando anche il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura, oggi presente all’interno dell’ospedale. In questo modo gli spazi che saranno liberati verranno riutilizzati per ampliare il pronto soccorso: accompagnare la grande capacità dei nostri professionisti di svolgere attività delicate come quelle legate al Pronto soccorso significa anche garantire spazi adeguati. È uno sforzo che stiamo compiendo non solo qui a Lavagna ma su tutto il territorio ligure con l’ampliamento dei Pronto soccorso genovesi degli ospedali Galliera e Villa Scassi entro l’autunno e la riapertura dei Pronto soccorso nei tre ospedali di Bordighera, Cairo Montenotte e Albenga, grazie all’affidamento della loro gestione ai privati, sotto il rigoroso controllo pubblico».