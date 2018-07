Rubano in chiesa dalla cassetta delle offerte, denunciati

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 luglio 2018, i carabinieri di Chiavari hanno denunciato per furto aggravato in concorso, un 44 enne torinese e un 45enne rumeno in Italia senza fissa dimora, entrambi pregiudicati e disoccupati.

I due sono stati identificati come autori del furto, denunciato lo scorso 29 giugno, delle offerte dell’oratorio dalla cassetta della Chiesa di Santo Stefano di Lavagna.