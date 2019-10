Lavagna, cittadino segnala "furbetti" dei rifiuti

Prima multa a Lavagna per l'abbandono selvaggio dei rifiuti. Grazie alla segnalazione di un cittadino virtuoso, la polizia municipale è riuscita a risalire a chi, nei giorni scorsi, aveva abbandonato sacchi pieni di rifiuti in un luogo non preposto.

Carlo Romanengo assessore allo Smaltimento dei Rifiuti ha dichiarato: «Lavagna sta attuando una serie di controlli in modo tale che si possa risalire a coloro che deliberatamente, oltre a trasgredire le norme in materia di conferimento, sono causa del degrado cittadino e del decoro urbano».