Non rispetta la precedenza e investe motociclista: denunciato

Non ha rispettato la precedenza e ha travolto un motociclista: per questo un anziano, pregiudicato, è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali colpose.

I fatti risalgono a dicembre ma sono stati resi noti soltanto adesso: era successo in centro a Lavagna, dove un anziano di origini calabresi alla guida della propria auto, non rispettando l'obbligo di dare la precedenza, ha urtato un uomo in sella alla sua moto, facendolo cadere a terra.

La vittima, trasportata all'ospedale di Lavagna, è stata giudicata guaribile in 30 giorni. Dopo la querela sporta dal motociclista, i carabinieri, al termine delle dovute verifiche, hanno denunciato l'automobilista.