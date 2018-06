Meningite a Lavagna, grave un 47enne

Caso di sepsi meningococcica all'ospedale di Lavagna. La notizia, come da prassi, è confermata dalla Regione Liguria. Si tratta di un uomo di 47 anni giunto al pronto soccorso e ricoverato in Rianimazione in condizioni critiche.

L'Asl 4 ha già attivato tutte le procedure di profilassi, previste dai protocolli sanitari, per i contatti stretti e per i familiari.