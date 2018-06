Torna a casa con la polizia, la madre butta la droga nel wc

Ieri sera a Lavagna i poliziotti del commissariato Chiavari hanno arrestato un 18enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio in concorso con la mamma, che è stata denunciata per lo stesso reato.

Gli agenti erano impegnati in un servizio in abiti civili mirato alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti in corso Buenos Aires a Lavagna quando la loro attenzione è stata attirata da un giovane, già 'pizzicato' qualche tempo fa a spacciare marijuana. I poliziotti hanno allora proceduto al controllo, notando subito che il ragazzo, un 18enne residente poco distante, ha assunto un atteggiamento un po' troppo nervoso, inducendoli così ad approfondire gli accertamenti.

La sostanza stupefacente rinvenuta negli slip (circa 2 grammi di marijuana) e i numerosi messaggi di whatsapp con il quale il giovane si accordava con alcuni coetanei hanno alimentato i sospetti degli operatori, che hanno ritenuto necessaria anche una perquisizione domiciliare. Davanti alla porta di casa, il 18enne ha suonato al campanello gridando alla mamma che si accingeva ad aprire che, con lui, c'era anche la polizia.

Mentre si sentivano i passi della donna allontanarsi, i poliziotti sono entrati nell'abitazione dirigendosi subito verso il bagno dove si stava ancora ricaricando l'acqua nello sciacquone appena svuotato. Nel water, però, ancora galleggiava un involucro che, una volta recuperato e analizzato, è risultato contenere circa 1 grammo di marijuana. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti altri 50 grammi della stessa sostanza suddivisi in piccole dosi e la somma di 110 euro in banconote di vario taglio.