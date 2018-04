Spacciano droga nel Tigullio, arrestato anche un minorenne

La polizia di Chiavari ha eseguito, nel corso degli ultimi mesi, una capillare operazione di contrasto dello spaccio di droga, che ha portato all'arresto e alla segnalazione di diverse persone. Il culmine 'operativo' di questa fase è stato raggiunto nella serata dello scorso 18 aprile a Lavagna, dove sono stati arrestati un cittadino albanese di 28 anni e un minore di 17 anni, sorpresi in flagranza.

In seguito alla successiva perquisizione domiciliare compiuta presso l'abitazione del 28enne sono stati sequestrati circa un chilogrammo e 300 grammi di marijuana, nascosta in sacchetti di cellophane, e circa duemila euro in contanti. I due indagati, dopo gli atti di rito, sono stati trasferiti rispettivamente presso il carcere di Marassi e un Centro di Prima Accoglienza di Genova.

L'intera operazione ha portato all'arresto di tre persone per 'produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope' (in marzo era stato arrestato il cittadino marocchino R. A. a seguito di spaccio di circa 5 grammi di eroina) e alla denuncia di 6 persone per lo stesso reato. Altre dieci persone sono state segnalate. Nel complesso sono stati sequestrati circa 2 chilogrammi tra hashish e marijuana e circa 1 etto di eroina.