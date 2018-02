Lavori sulla frana, Aurelia chiusa fra Lavagna e Sestri

La strada statale 1 Aurelia, salvo condizioni metereologiche avverse, resta chiusa al transito dal km 475,100 al km 476,000, nel territorio comunale di Lavagna, dalle ore 10 alle ore 15 di martedì 6 febbraio e dalle ore 8.30 alle ore 17.30 di mercoledì 7 febbraio 2018. Durante le ore di chiusura, la viabilità sarà deviata sulla A12 nel tratto compreso fra Sestri Levante e Lavagna.

L'interdizione al transito lungo il tratto è necessaria per consentire l'installazione in sicurezza delle strutture della barriera paramassi. Le operazioni saranno condotte mediante utilizzo dell'elicottero.

Anas specifica che i lavori, inizialmente previsti per il 5 e 6 febbraio 2018, sono stati rimandati a causa delle condizioni meteo avverse che non hanno consentito di effettuare gli interventi previsti in sicurezza, in particolare mediante l'utilizzo dell'elicottero.

Al termine dei lavori, e fino al 23 febbraio 2018, il tratto sarà riaperto con l'istituzione del senso unico alternato tra il km 475,750 e il km 475,850. Lungo la tratta oggetto del provvedimento saranno inoltre istituiti la limitazione di velocità a 30 Km/h e il divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli, nonché il divieto di transito ai pedoni e la sosta dei veicoli a margine strada dal km 475,100 al km 475,950.