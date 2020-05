Tenta di entrare in casa della ex, sfondando la porta: arrestato

Intervento non semplice per i carabinieri della compagnia di Sestri Levante nella serata di mercoledì 7 maggio 2020. I militari, alla fine, sono riusciti ad arrestare un 40enne di Lavagna, con precedenti penali, per tentata violazione di domicilio aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

I militari dell'Arma sono intervenuti per bloccare l'uomo e impedirgli di sfondare a calci e pugni la porta d'ingresso dell'abitazione in cui aveva trovato rifugio la sua ex convivente al termine della loro relazione sentimentale.

La violenta reazione del soggetto alla vista dei militari, ha comportato che due di loro venissero spinti contro il muro con conseguenti traumi refertati in sei giorni ciascuno. L'uomo è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia di Sestri Levante in attesa dell'udienza di convalida.