Brucia sterpaglie e provoca incendio, pensionata nei guai

I Carabinieri Forestali della Stazione di Lavagna e Cicagna hanno identificato, e denunciato, la responsabile dell’incendio boschivo scoppiato nel pomeriggio del 20 febbraio scorso in località Crocetta di Lavagna. Si tratta di una pensionata che aveva acceso un fuoco di pulizia per distruggere residui vegetali, incurante della siccità prolungata, perdendone il controllo.

Dall’inizio del 2019 oltre la metà degli incendi boschivi scoppiati nella provincia di Genova è risultata di origine colposa e quasi tutti sono stati causati dall'uso imprudente del fuoco per distruggere residui vegetali. Sono già tre le persone indagate per incendio boschivo colposo, che rischiano condanne fino a cinque anni di carcere con il risarcimento dei danni causati, che, spesso, ammontano a molte decine di migliaia di Euro.

In considerazione del diffuso utilizzo incauto del fuoco, che permane nonostante quanto accaduto nei giorni scorsi, i Carabinieri Forestali intensificheranno i controlli sul territorio sia sulle accensioni in atto, sia su quelle trovate già spente e sanzioneranno le condotte illecite per non aver rispettato le distanze dal bosco per non aver adottato le dovute cautele. Le sanzioni variano da 102 a oltre 2.000 Euro con la multa più alta nel caso in cui venga emanato lo stato di grave pericolosità.

I Carabinieri Forestali ricordano le cautele minime da adottare: il rispetto delle distanze dal bosco, circoscrivere con solchi l’abbrucciamento, non accendere mai più di un fuoco alla volta, avere sempre a disposizione acqua corrente, non abbandonare mai il fuoco finchè non è del tutto spento, spegnerlo sempre definitivamente con abbondante innaffiatura, non accendere mai il fuoco quando spira vento e da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima dell’alba.