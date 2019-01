Spaccia hashish, giovane denunciato a Lavagna

I carabinieri della stazione di Sestri Levante, con i colleghi dell'aliquota Operativa, hanno fermato un 19enne nato a Lavagna, ma d'origini marocchine, che, perquisito, è stato trovato in possesso di un grammo di hashish.

Estesa la perquisizione all' abitazione del giovane, i militari hanno trovato 100 grammi della stessa sostanza già suddivisa in dosi e 1.020 euro, il tutto sequestrato. Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.