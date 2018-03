Prende auto in prestito con la scusa di provarla e sparisce

I carabinieri di Lavagna hanno denunciato per appropriazione indebita un 54enne originario e residente a Milano.

L'uomo non ha restituito una vettura Renault Clio, ricevuta in prova per valutarne l'acquisto, rendendosi di fatto irreperibile. Sulla base degli elementi contenuti nella denuncia sporta, il 54enne è stato identificato.