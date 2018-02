Condannato per danneggiamenti dopo una lite, evade dai domiciliari

Nei giorni scorsi si era reso responsabile del danneggiamento di numerose auto parcheggiate in corso Buenos Aires a Lavagna e per questo era stato condannato agli arresti domiciliari.

Ieri mattinata il 32enne di origini marocchine, sottoposto a controllo da parte della pattuglia della stazione carabinieri di Lavagna, non è stato trovato in casa, ma dopo un'ora circa, all'interno di un bar in piazza Vittorio Veneto. Il giovane è stato denunciato per evasione.