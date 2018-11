Discoteca piena oltre il consentito, denunciato titolare

L'altra notte i carabinieri di Lavagna, coadiuvati dal Nucleo Radiomobile di Sestri Levante e dalle stazioni di Moneglia e Casarza Ligure, hanno denunciato un 55enne, legale rappresentante della discoteca Sol Levante a Cavi di Lavagna.

In seguito a un controllo, è stata riscontrata la presenza di un numero di avventori superiore alle cento unità concesse dalla licenza comunale. Inoltre è stato segnalato amministrativamente per uso personale di stupefacenti un cittadino marocchino residente a Chiavari, in quanto trovato in possesso di 0,3 grammi di hashish.