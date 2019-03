Forte vento: incendi, crolli e auto danneggiate nel levante

Raffica di interventi dei Vigili del fuoco nel pomeriggio e nella serata di lunedì soprattutto nel levante, per il forte vento che ha spazzato Genova e la provincia, spingendo anche il Comune a emettere un avviso di burrasca, con conseguenti divieti, per tutta la giornata.

A Lavagna precipita un'impalcaturaa, incendio a Carasco

I maggiori problemi, come detto, si sono avuti nel levante e nell’entroterra, in particolare in Valfontanabuona. A Carasco, Leivi, Cogorno, Orero, San Colombano Certenoli si sono verificati numerosi blackout dovuti alla caduta di rami e alberi sui cavi dell’illuminazione elettrica, diversi i crollo di cornicioni e calcinacci, i tetti e i cartelli sradicati.

A Lavagna un'impalcatura si è staccata da una palazzina nella zona vicino al porto turistico precipitando su una decina di auto e danneggiandole, a Cogorno episodio simile con una lamiera, a Carasco il vento ha invece alimentato un incendio in via Casali.

A Genova nessuna criticità

Situazione meno complicata a Genova, dove a parte qualche ramo e cartellone pericolante, i Vigili del fuoco hanno confermato di avere trascorso una nottata tutto sommato tranquilla.