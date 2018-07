Vende cellulare online ma non riceve il pagamento

Vende il cellulare on line, lo spedisce ma non riceve i soldi. È l'avventura di un operaio di Lavanga che ha denunciato ai carabinieri la truffa. I militari, a termine dell'indagine, hanno denunciato per truffa un 30enne calabrese ma residente in provincia di Torino e con precendenti di polizia.

L’uomo, dopo aver versato l’anticipo per il suo acquisto e aver ricevuto lo smartphone del valore di 350 euro, non ha completato il versamento con il conguaglio.