Lavagna a misura di bambino: il comune ottiene la Bandiera Verde

Anche quest'anno Lavagna si aggiudica la Bandiera Verde, un riconoscimento attribuito da un campione di pediatri, alle località marine con spiagge a misura di bambino e servizi apprezzate dalle famiglie.

Il Sindaco Mangiante dichiara: «Siamo molto orgogliosi di questo vessillo, unico in tutta la provincia di Genova. Ancora una volta Lavagna si dimostra una località turistica adatta ai più piccoli sia in termini di servizi offerti ma anche di salubrità delle sue acque e del suo territorio più in generale».

Felicissima anche l'assessore Covacci: «Le nostre spiagge, le nostre due stazioni, il nostro clima, i nostri sani prodotti della.piana dell'Entella e dell'entroterra, la varietà dell'offerta dei nostri stabilimenti sono alcuni dei tanti importantissimi fattori che nel 2020 hanno convinto i pediatri italiani a scegliere Lavagna come realtà adatta a un turismo per i più piccoli e le loro famiglie».