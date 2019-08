Cocaina nel Tigullio, un arresto e due denunce

Lo scorso fine settimana il commissariato di polizia di Chiavari è stato impegnato in servizi mirati alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, visto l'aumento di popolazione legato al periodo estivo, in particolare negli ambienti giovanili. I servizi hanno portato all'arresto di un soggetto italiano residente nelle case popolari di Lavagna e a due denunce all'autorità giudiziaria a carico di altrettanti soggetti di origine marocchina per spaccio di cocaina.

L'arresto è avvenuto nella serata di venerdì 23 agosto dopo alcuni servizi di appostamento nei pressi del quartiere 'Korea' dove un italiano, un pluripregiudicato della zona, è stato colto in flagranza all'interno della sua cantina mentre confezionava alcune dosi di sostanza stupefacente.

Lo spacciatore aveva trasformato il locale in un laboratorio per confezionare le singole dosi. Infatti gli agenti, durante la perquisizione, hanno rinvenuto oltre la cocaina anche un bilancino elettronico di precisione, della sostanza da taglio, numerosi involucri di cellophane già tagliati e tutto il materiale occorrente al confezionamento.

Mentre nel pomeriggio di giovedì 22 agosto gli agenti del commissariato hanno denunciato due soggetti di origine marocchina per spaccio di cocaina in quanto, in momenti e luoghi diversi, sono stati colti mentre cedevano della sostanza stupefacente a singoli avventori che sono stati a loro volta denunciati all'autorità amministrativa per uso personale.

Durante i vari servizi sono anche stati segnalati all'autorità amministrativa cinque soggetti come assuntori, dei quali due minorenni.