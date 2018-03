Spaccio di eroina a Lavagna, un arresto

La Polizia ha arrestato a Lavagna uno spacciatore di eroina di 23 anni e origini marocchine sorpreso in via dei Devoto mercoledì 14 marzo 2018 intorno alle ore 18.20.

Spaccio di eroina a Lavagna

Gli agenti del commissariato di Chiavari erano impegnati in un servizio volto a reprimere lo spaccio di droga nella zona della piastra del porto turistico di Lavagna e dell’adiacente stazione ferroviaria. I poliziotti hanno deciso di controllare il 23enne, trovandolo in possesso di cinque

involucri di eroina. Sequestrata anche la somma di 260 euro in contanti, probabile provento dell’illecita attività.