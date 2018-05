Cocaina e 4000 euro in contanti, 35enne di Lavagna nei guai

Nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 maggio 2018 i Carabinieri di Lavagna, durante un servizio di contrasto allo spaccio di droga hanno denunciato un 35enne della zona.

4000 euro in contanti e cocaina

L'uomo, residente a Lavagna e noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti, è stato trovato con 4000 euro in contanti, di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Nella sua abitazione, che i militari dell’Arma hanno deciso di perquisire, sono stati trovati circa cinque grammi di cocaina, diversi bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi di droga. Il 35enne è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tutto il materiale trovato è stato sequestrato.