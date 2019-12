Giovane malmenato a Lavagna, tre denunce

A Lavagna, dopo una querela sporta da un cittadino marocchino di 26 anni, i carabinieri della locale stazione, al termine dei dovuti accertamenti, hanno denunciato per percosse e lesioni personali in concorso due suoi connazionali di 36 e 45 anni e un iracheno di 39 anni, tutti con pregiudizi di polizia.

I tre, lo scorso mese di luglio in piazza Torino, dopo una discussione scaturita per futili motivi, hanno colpito con pugni e calci il giovane, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale cittadino.