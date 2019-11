Trenta giorni di prognosi per un pugno al volto, denunciato l'aggressore

La notte del 23 novembre scorso in località Cavi di Lavagna, dopo una lite scaturita per futili motivi, uno dei due contendenti ha sferrato un violento pugno in faccia al rivale, al quale ha procurato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna.

Dopo la querela presentata dalla vittima, i militari sono riusciti a risalire a un 31enne, abitante a Maissana nello spezzino, che è stato denunciato per lesioni personali.