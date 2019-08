Ausiliario ospedaliero aggredito dopo una banale discussione

Stazionava all'interno dell'area di sosta delle ambulanze, un 56enne ausiliario ospedaliero lo ha ripreso e lui ha reagito con violenza. La vicenda è avvenuta il mese scorso. Il malcapitato ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna, inoltre ha rotto gli occhiali.

Il 56enne, abitante in un comune nei pressi di Chiavari, si è presentato dai carabinieri per sporgere una querela e i militari hanno avviato le indagini. L'aggressore è stato identificato in un 46enne di Leivi, gravato di pregiudizi di polizia, che è stato denunciato per percosse, minacce e lesioni personali in concorso.