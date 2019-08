Lavaggio dei vicoli, la "task force verde" di Amiu in azione sino a ottobre: il calendario

Proseguono i lavori di “pulizia straordinaria” del centro storico che il Comune ha disposto per l’estate in accordo con Amiu.

La “task force in verde” della partecipata di Tursi ha diviso i caruggi in 14 settori, mettendo a punto un piano di interventi settimanale che prevede operazioni di spaiamento, sanificazione e diserbo sfruttando 4 idropulitrici, 1 spazzatrice e 10 operatori.

Partita il 22 luglio nella zona di Balbi, Pre’ e via Gramsci, Amiu ha proseguito toccando la zona delle Vigne, poi ad agosto è stato il turno di San Luca, Sottoripa, Caricamento, Somiglia, via Luccoli, via XXV Aprile, belvedere Pertusio, Rubattino e Museo del Mare. In questa settimana è impegnata in via del Campo, via Lomellini e via Cairoli, mentre a settembre la task force si sposterà tra piazza Banchi, San Lorenzo, Matteotti, Turati e le Erbe. L’intera operazione si concluderà tra il 21 e il 26 ottobre con la pulizia di corso Quadrio e della zona del Molo.

Il “pianto antidegrado” del centro storico era stato presentato lo scorso luglio in Comune. Diverse le azioni previste dalla giunta Bucci per riqualificare i vicoli della città vecchia, tra cui quella di un apposito team incaricato di controllare la situazione degli affitti per prevenire frodi e sanzionare situazioni di disagio abitativo, interventi mirati in specifiche zone individuate come “critiche” da parte di pulizia Locale, Questura e comando dei carabinieri, e appunto un programma di pulizie dei vicoli.

Lavaggio centro storico, calendario degli interventi

- Zona Garibaldi - Maddalena: 2 - 7 settembre

- Zona Raibetta - Banchi - Indoratori: 9 - 14 settembre

- Zona San Lorenzo - Matteotti: 16 - 21 settembre

- Zona Turati - Cavour - Grazie: 23 - 28 settembre

- Zona Giustiniani - San Bernardo - Sant’Agostino: 30 settembre - 5 ottobre

- Zona Ferretto - Erbe - Prione: 7 - 12 ottobre

- Zona Sarzano - Ravecca: 14 – 19 ottobre

- Zona Quadrio - Molo: 21 - 26 ottobre