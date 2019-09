Laurea honoris causa al maestro Riccardo Muti

L'anno accademico a Genova si aprirà il prossimo 5 ottobre con il conferimento della laurea honoris causa in Scienze internazionali e della cooperazione a Riccardo Muti. Come lectio magistralis il celebre direttore dirigerà l'orchestra del Conservatorio di Genova Niccolò Paganini in un movimento della sinfonia Eroica di Beethoven.

L'inaugurazione dell'anno accademico si svolgerà nel Salone del Maggior Consiglio a Palazzo Ducale, con accessi limitati e a invito. Dopo il discorso inaugurale del rettore Paolo Comanducci e altri saluti, sarà il professore di Storia delle dottrine politiche Alberto De Santis a pronunciare la laudatio.

Il conferimento deriva dal fatto che Muti si è molto adoperato in campo internazionale per le buon relazioni tra i popoli e per l'attività del maestro con organizzazioni internazionali.