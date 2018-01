La Lanterna compie 890 anni, parte il concorso per le scuole

La Lanterna di Genova compie 890 anni e in città partono le iniziative per festeggiare il faro più antico del mondo costruito nel 1128. Con la presenza del ministro della Difesa Roberta Pinotti e delle autorità locali militari e civili e con la visita della mostra "La città della Lanterna", martedì 23 gennaio, è stato dato il via alle celebrazioni.

«Un piccolo, grande, traguardo che va di pari passo con la volontà politica del Governo e del Ministero della Difesa per valorizzare questo bene così prezioso per la città di Genova, con la Legge Franceschini la Lanterna ha beneficiato di un milione di euro di investimenti e, grazie a un progetto da me fortemente voluto insieme all’Agenzia del Demanio, ha potuto rinascere insieme a molte altre strutture non più utilizzate per scopi di difesa», ha dichiarato la senatrice Pinotti. «L’idea è stata quella di restituire alle nostre comunità fari di pregio storico attraverso associazioni, imprenditori e investitori che hanno scelto di scommettere, insieme a noi, sulla bellezza della nostra Italia e sullo sviluppo locale. Grazie a tutti coloro che hanno reso e renderanno sempre più viva la bellissima Lanterna di Genova portandola a nuovo splendore».

Le istituzioni e Palazzo reale lanciano il concorso per le scuole “Porta la tua Lanterna”: dall’1 al 28 febbraio gli alunni potranno creare dei modelli tridimensionali, su una base massimo di 50 x 50 cm ispirati al simbolo di Genova e consegnarli al museo di Palazzo Reale. I lavori saranno esposti nell’atrio di ingresso della mostra dal 1 marzo al 1 aprile e la classe che presentera’ il modello piu’ originale e significativo sara’ premiata con una visita speciale alla Lanterna e il catalogo della mostra.