Ex centrale carbone sotto la Lanterna, tra demolizione e museo del cinema

Quale futuro per l'ex centrale a carbone sotto la Lanterna? Il tema è stato affrontato nella seduta del consiglio comunale di martedì 5 giugno 2018 con il consigliere di Forza Italia Guido Grillo che ha chiesto notizie su un’istanza inoltrata da Enel all’Autorità portuale, che prevede la demolizione.

La posizione della giunta

Per la giunta ha preso la parola Simonetta Cenci, assessore all'urbanistica e al demanio, che ha spiegato: «L’Autorità Portuale mi ha informato della richiesta, presentata da Enel, di dismissione dell’ex centrale a carbone. Il piano comprende, in una prima fase, la bonifica e la demolizione delle parti fatiscenti, mentre nella seconda si farà un’analisi degli spazi e dei manufatti strutturali rimasti, per un loro utilizzo futuro. Ci hanno richiesto, in maniera informale, l’utilizzo dell’immobile come museo del cinema, ma non c’è niente di ufficiale».