Ponte Lagaccio: nessuna criticità, riapertura a doppio senso

Gli accertamenti svolti sul ponte Don Acciai al Lagaccio non hanno evidenziato criticità particolari. Per questo è stata ripristinata in entrambi i sensi di marcia la circolazione. Resta in vigore il divieto di sosta sul ponte.

Domenica scorsa un abitante della zona aveva chiesto un approfondimento dopo avere notato che la parte mediana della struttura risultava più bassa. Da quel momento sono scattate limitazioni alla viabilità e modifiche alle linee bus.

Nonostante i mezzi di Amt fossero autorizzati ad attraversare il ponte, gli autisti hanno preferito evitare di percorrerlo, così i passeggeri venivano fatti scendere poco prima.