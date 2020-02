Si ustiona in casa, 14enne resta in prognosi riservata

Resta in prognosi riservata la ragazzina di 14 anni che nel pomeriggio di martedì si è ustionata mentre si trovava sola in casa in via Avezzana, al Lagaccio.

Stando a quanto ricostruito dai soccorsi, la 14enne stava bruciando un foglio di carta tenendo in mano una bottiglia di alcol, e la fiammata si è propagata provocandole ustioni di secondo e terzo grado sul 60% del corpo.

Sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118, che l’hanno stabilizzata e portata al Villa Scassi, dove è stata ricoverata nel reparto Grandi Ustionati.