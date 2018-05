Ponte Don Acciai, 1,2 milioni di euro per la messa in sicurezza

Un milione e 200mila euro in arrivo per la messa in sicurezza del ponte Don Acciai, nel quartiere del Lagaccio, da diversi anni fonte di preoccupazione per gli abitanti del quartiere a causa di alcune crepe sull'asfalto.

La notizia arriva dalla seduta del consiglio comunale di martedì 15 maggio. A sollevare la questione Franco De Benedictis (Noi con l’Italia) e Stefano Giordano (M5s) che hanno chiesto aggiornamenti sulla situazione strutturale del ponte alla Giunta.

Parola all'assessore Fanghella

L’assessore ai lavori pubblici Paolo Fanghella ha spiegato: «Ponte Don Acciai è sempre nella cronaca cittadina, il monitoraggio è stato fatto e ha dato garanzie di tenuta, anche se ha evidenziato alcune criticità strutturali. Abbiamo un finanziamento da 1 milione e 200 mila euro, è in corso la progettazione dell’intervento, dopodiché si procederà alla gara di appalto».