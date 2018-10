Tragedia al Lagaccio, bimba di 40 giorni trovata morta in culla

Una famiglia e un intero quartiere sono in lutto dopo la morte di una bimba di appena 40 giorni avvenuta mercoledì in un appartamento di via Avezzana, nel quartiere genovese del Lagaccio.

A chiamare i soccorsi, intorno alle 23.30 di mercoledì, sono stati gli zii, cui la piccola era stata affidata: è stata proprio la coppia a metterla nella culla per la notte dopo la poppata e ad andare a controllarla dopo qualche ora, notando subito che non respirava più. Immediata la chiamata al 112, ma quando i medici sono arrivati nell’appartamento per la neonata non c’era purtroppo ormai più nulla da fare.

L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un episodio di morte in culla, ma il pubblico ministero, come da procedura, ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia per accertare le cause. Sul corpicino non c’era alcuna segno di violenza, la casa era in perfetto ordine e dalle testimonianze è risultato che la piccola era accudita con la massima attenzione.