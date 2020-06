Rifacimento del ponte Don Acciai, possibili carenze nell'erogazione dell'acqua

Iren Acqua comunica che, a causa di lavori connessi al rifacimento del ponte Don Acciai, giovedì 11 giugno 2020 dalle ore 8 alle ore 17 si potranno verificare dei disservizi, consistenti in carenze di erogazione soprattutto ai piani alti degli stabili ubicati nei dintorni.

In particolare le vie del comune di Genova interessate sono: via Taranto civ 8-16, via Brindisi civ 9-14-18-19-33, via Talamone civ 12-18-22, via della Giuseppina e via Carlo Bonanni.

Saranno localizzate due autobotti, in largo San Francesco da Paola e in via Bari angolo ponte Don Acciai. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.