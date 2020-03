Fa un incidente su un’auto rubata e poi scappa, denunciata grazie alle “vedette” sul balcone

È andata a sbattere contro alcune auto in sosta, ma invece di fermarsi e segnalare ha abbandonato la macchina per scappare a piedi. Peccato che la scena sia stata vista da due cittadini che si trovavano sul balcone per prendere un po’ d’aria in questi giorni di isolamento a casa per l’emergenza da coronavirus, e che l’hanno subito segnalata.

È successo sabato pomeriggio in via del Lagaccio, protagonista una donna di 53 anni, toscana, che è andata a sbattere con una punta contro alcune auto parcheggiate. Lo schianto ha attirato l’attenzione di due residenti, che hanno visto scendere dalla macchina una donna che si è allontanata di corsa. I due hanno quindi chiamato la polizia, e poi sono scesi in strada per bloccarla sino all'arrivo delle Volanti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla fine per la donna è scattata la denuncia per furto aggravato, e anche quella per violazione del decreto governativo, visto che la sua residenza è in Toscana.