Ruba uno scooter, non si accorge della catena e cade su due auto

Dopo aver scardinato il bloccasterzo di uno scooter parcheggiato in via Del Lagaccio, ha cercato di fuggire senza però rendersi conto che a difesa del mezzo era stata messa anche una catena con un lucchetto. Il 19enne, prima di accorgersi del blocco, ha condotto il mezzo per alcuni metri per poi cadere su due autovetture parcheggiate.

Non contento ha preso di mira un altro scooter ma, proprio mentre cercava di forzare nuovamente il bloccasterzo, è arrivata una volante della questura. Gli agenti, chiamati da un residente che aveva visto tutta la scena, hanno arrestato il 19enne per il reato di furto aggravato continuato.

Il giovane è stato processato per direttissima questa mattina.