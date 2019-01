Lagaccio: fermato per un controllo e trovato con eroina

Nel corso della mattinata di lunedì 28 gennaio 2019 la pattuglia della stazione carabinieri di San Teodoro ha fermato per un controllo un giovane in via del Lagaccio.

L'uomo, un tunisino di 30 anni, gravato di pregiudizi di polizia, dopo l'identificazione, perquisito, è stato trovato in possesso di 14 grammi di eroina.

Il pusher è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e questa mattina è stato sottoposto a processo con rito per direttissima.