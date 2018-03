Lagaccio, allarme bomba nell'ex caserma Gavoglio

Dispiegamento di forze dell’ordine nel pomeriggio di lunedì al Lagaccio, davanti all’ex caserma Gavoglio, dopo la segnalazione sulla presenza di un presunto pacco bomba in zona.

L’allarme è scattato poco prima delle 16, e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli artificieri della polizia per controllare l’area e tentare di individuare eventuali pacchi sospetti. A segnalare la presenza di un ordigno, infatti, è stata una telefonata anonima alla Questura di Genova, che ha fatto subito scattare la procedura prevista in questi casi.

La strada è stata chiusa al traffico nel tratto che va da via Vezzana alla caserma, e transennata in via precauzionale.