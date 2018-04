Ladro spacca la vetrina di un negozio per animali con una mazza, arrestato

Ha spaccato la vetrina di un negozio per animali in via XII Ottobre con una mazza, e poi ha rubato oggetti e prodotti per un valore di 300 euro: ma la sua azione non è passata inosservata, ed è stato arrestato.

Questo è quanto è successo all'alba di venerdì, quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno arrestato l'autore del furto. Si tratta di un 29enne già noto alle forze dell'ordine, di origini marocchine, risultato anche irregolare sul territorio italiano.