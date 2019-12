Ladro di vestiti con numerose denunce a Genova arrestato a Verona

La Polizia di Verona ha arrestato un ladro, noto a Genova per i suoi precedenti. Aveva infatti ricevuto molte denunce nella nostra città tra il 2018 e il 2019, l'ultima delle quali nel febbraio di quest'anno. L'uomo, un 40enne di origini nigeriane, è stato sorpreso venerdì 27 dicembre, intorno alle ore 18.30, in Stradone Santa Lucia a Verona, dove ha provato a rubare diversi capi di abbigliamento, come riportato da VeronaSera, testata del gruppo CityNews a cui appartiene anche GenovaToday.

Dopo essere entrato in un negozio come un normalissimo cliente, avrebbe preso dei capi di vestiario dagli scaffali e si sarebbe diretto verso i camerini, dove pensando di passare inosservato, sarebbe poi riuscito a rompere le placche antitaccheggio con l’aiuto di una pinza. A quel punto si sarebbe poi infilato sotto la propria giacca un giubbotto nuovo di zecca, avrebbe nascosto la tronchesina all’interno del berretto e si sarebbe avviato in direzione delle barriere antifurto del negozio che, naturalmente, non avrebbero emesso alcun tipo di allarme al suo passaggio.

L’addetta del punto vendita si sarebbe tuttavia insospettita dai rumori che, poco prima, avrebbe sentito provenire dall’interno delle cabine di prova, pertanto avrebbe deciso di fermare l’uomo sospetto e di trattenerlo fino all’arrivo della polizia. I poliziotti, dopo aver provveduto alla restituzione della merce rubata, del valore di 250 euro, hanno arrestato l'uomo, che era privo i documenti, ed è stato successivamente identificato. A suo carico, come detto, numerosi precedenti nella provincia di Genova.