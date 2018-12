Ruba smartphone in rosticceria, inseguito e arrestato

Nella serata di ieri, venerdì 21 dicembre, la Polizia di Stato di Genova ha arrestato un cittadino marocchino di 29 anni per furto con destrezza.

Il furto in rosticceria

I fatti sono avvenuti all'interno di una rosticceria di piazza Matteotti: un cliente ha appoggiato lo smartphone sul tavolo, e il ladro ne ha immediatamente approfittato per prenderlo e dirigersi verso l'uscita. La vittima però si è accorta del furto, e si è messa a inseguire il 29enne, che ha cercato di scappare correndo via.

L'inseguimento e l'arresto

Durante la corsa, i due hanno però incrociato una pattuglia della Polizia di Stato: gli agenti, intuita al volo la situazione, si sono subito messi all'inseguimento del fuggiasco che - nonostante i repentini cambi di direzione, imboccando numerosi caruggi e traverse, nel tentativo di far predere le proprie tracce - è stato raggiunto e bloccato in un locale di via Chiabrera. Entrato nel bar, l'uomo ha cercato di confondersi tra la clientela, ma è stato subito identificato.

I poliziotti hanno recuperato il cellulare rubato e lo hanno restituito al legittimo proprietario, che ha sporto denuncia.

L’arrestato - con precedenti per reati contro il patrimonio e privo di permesso di soggiorno - sarà giudicato con rito per direttissima.