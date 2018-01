Ruba attrezzi da un giardino e una bici da bambino per trasportarli

Prima ha rubato alcuni attrezzi del fai-da-te da un giardino di via Melegari, poi, dopo aver constatato che i borsoni con il bottino erano troppo pesanti, ha rubato anche una bicicletta da bambino per aiutarsi a trasportarli.

Il protagonista della vicenda è un ragazzo di 24 anni, originario della Colombia, che sabato mattina è stato bloccato dalla polizia in piazza Principe.

A dare l'allarme, la mamma del piccolo proprietario della bici, che si è accorta di quel ragazzo che, dopo essere entrato nel giardino del suo condominio, non contento ha pure preso la bicicletta del figlio per aiutarsi a trasportare i due pesanti borsoni pieni di attrezzi. Grazie alla descrizione fornita dalla donna, la polizia ha rintracciato il ladro in breve tempo.