Colpi da 5900 euro, sgominata la "banda dei Lego"

Giovedì 24 maggio 2018, alle ore 18.00 la Polizia ha arrestato tre ladro di origine rumena, rispettivamente di 23, 28 e 29 anni, sorpresi a rubare in un negozio di giocattoli di via Adamoli. I tre erano specializzati nel furto di Lego e avevano piazzato due colpi da migliaia di euro, uno un paio di mesi fa a Genova e uno a Pavia il giorno prima dell'arresto.

Doppo tentativo

I tre, aiutati da altri due complici non ancora identificati, hanno prima provato a mettere a segno un colpo in un negozio di Sestri utilizzando una tecnica che due mesi prima aveva fruttato loro 3000 euro. Una commessa molto attenta però si è insospettita e li ha fatti desistere avvisando la Polizia. I ladri, allora, si sono diretti allora verso un altro negozio della stessa catena in via Adamoli per tentare un nuovo furto.

Una tecnica particolare

Sempre lo stesso il modus operandi: 4 di loro si aggiravano per il negozio, prendevano costose confezioni di Lego e le impilavano di fronte all’uscita di sicurezza, nel frattempo il quinto uomo si avvicinava all’uscita con l’auto, motore acceso e bagagliaio aperto. Appena la merce era pronta aprivano di scatto la porta di sicurezza, caricavano tutto sulla vettura e fuggivano.

Furto a Pavia

Così avevano fatto anche in una giocattoleria di Pavia il giorno prima, prelevando 20 pezzi di Lego per un valore di 2900 euro. Questa volta però sono stati bloccati dalla Polizia prima della fuga e sono stati processati per direttissima nel corso della mattinata di venerdì 25 maggio 2018. I Lego sono stati recuperati e sono tornati in bella mostra sugli scaffali.