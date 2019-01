Rubano nei negozi di via XX Settembre, arrestati da un carabiniere libero dal servizio

Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 19 gennaio, in via XX Settembre, un carabiniere libero dal servizio ha arrestato per furto aggravato in concorso due persone.

Il militare, mentre passeggiava lungo l'arteria dello shopping genovese, ha visto uscire dal negozio Footlocker due persone che mantenevano un atteggiamento guardingo e sospetto. Dunque, ha deciso di seguire il suo intuito e di controllarle, trovando loro addosso merce rubata per un totale di 300 euro.

Non è tutto, perché i due avevano anche rubato alcuni prodotti da una profumeria vicina. Addosso, anche altra refurtiva su cui i carabinieri stanno compiendo accertamenti per risalire alla provenienza.

I due ladri - un romeno di 22 anni e un bielorusso di 31 già noto alle forze dell'ordine - sono stati arrestati.