Rubano al centro commerciale, denunciati ladro e complice

Hanno rubato vari oggetti per un valore di 90 euro nei negozi del centro commerciale Fiumara, ma, scoperti, sono stati fermati da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Sampierdarena.

Autori dei furti, due uomini, un 42enne genovese insieme al complice, un 44enne nigeriano, trovati in possesso della refurtiva, poi restituita. Sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.

Nell'ambito degli stessi controlli, il 44enne è stato denunciato anche per false attestazioni sulla propria identità fornite a un Pubblico Ufficiale.