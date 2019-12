Ladri in azione a Capolungo, spariti gioielli per 4mila euro

Amara sorpresa per i residenti di un appartamento di via Capolungo, a Nervi, che rientrando a casa nella tarda mattinata del 30 dicembre hanno scoperto di essere stati derubati.

I ladri hanno forzato una finestra e sono entrati nell’abitazione iniziando subito a passarla al setaccio. Alla fine sono riusciti a trovare i gioielli e qualche contante, fuggendo con un bottino di oltre 4mila euro.

I residenti hanno scoperto il furto poco dopo mezzogiorno, e hanno subito chiamato la polizia. Sul posto gli agenti delle volanti e la Scientifica per il sopralluogo. E sempre il 30 dicembre, ma in serata, un altro furto è stato denunciato in via Venezia, a Oregina: anche qui i ladri sono entrati dalla finestra e sono poi fuggiti con circa 500 euro.