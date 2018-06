L'Università regala centinaia di libri per salvarli dal macero

All'università si regala cultura. L'inziativa è partita dai bibliotecari di Genova su richiesta degli uffici tecnici che per motivi di sicurezza hanno ordinato la liberazione di alcuni magazzini. E per evitare che i volumi finissero al macero, gli universitari hanno catalogato le copie e le hanno portate negli atri di via Balbi 2, 4 e 6.

Il direttore del dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia e Geografia dell'università di Genova, Franco Montanari ha fatto sapere con una nota che sono disponibili centinaia di libri di Filologia e Letteratura classica: «Quante più copie verranno ritirate – gratuitamente – da Studenti e Interessati, tante più saranno salvate dalla distruzione e dallo spreco. Si prega di voler approfittare di un'occasione straordinaria di arricchimento personale e beneficio alla Cultura».