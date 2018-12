«Kira non ce l'ha fatta», morta la cagnolina che aveva conquistato i social

Kira non ce l’ha fatta: nonostante la mobilitazione partita sui social per salvarla, la cucciola che è entrata nel cuore di decine di persone e per cui si sono moltiplicati post e appelli è morta domenica.

A darne notizia è stata la padrona, Vanessa, che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno tentato di aiutarla condividendo la sua ricerca di un cane in grado di donare sangue per una trasfusione d’emergenza: «Ringrazio a tutti per la gente che mi ha contattato per la trasfusione del sangue - ha scritto Vanessa sui social - La mia piccolina non ce l’ha fatta, stanotte si è spenta per sempre. Avete fatto il possibile per aiutarmi e vi ringrazio di cuore».

La situazione di Kira sembrava disperata sin dall’inizio: la cagnolina aveva contratto la parvovirosi, un virus che soprattutto nei cuccioli e nei cani debilitati spesso si rivela fatale. I veterinari, insieme con la padrona, hanno fatto l’impossibile per salvarla, ma le sue condizioni erano troppo gravi. Centinaia, nel corso di pochi giorni, le condivisioni sui social per cercare di dare una mano.