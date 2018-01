Sicurezza stradale, il film "Young Europe" arriva al liceo King

Il film di Matteo Vicino, "Young Europe" arriva al liceo scientifico, classico e sportivo M. L. King dove sarà proiettato mercoledì 24 gennaio. Il lungometraggio è stato realizzato con la collaborazione di un ufficio della Polizia di Stato puntando sui temi della sicurezza e della legalità.

La trama vede protagonisti diversi ragazzi accomunati dalla triste esperienza dell'incidente stradale. Federico, in Italia, è diviso tra il modello di un padre poliziotto e un amico 35enne che non è cresciuto; Josephine, in Francia, è una ragazza di diciotto anni che fa uso di droghe ed è ossessionata dai social network e da ogni tentazione derivata dalla sua natura ribelle; Julian è un diciassettenne di Dublino che ha una storia con una coetanea, ma subisce il fascino della sua lettrice di spagnolo, avvenente ma pericolosa.

Il film è stato cofinanziato dalla Commissione Europea, Direzione Generale Energia e Trasporti, nell’ambito del Progetto ICARUS (acronimo di “Inter-Cultural Approaches for Road Users Safety” ) e ha visto la Polizia Stradale capofila in Europa nell’intraprendere una ricerca scientifica che ha coinvolto 17 Paesi, e la contestuale creazione di un manuale tradotto in tutte le lingue europee, con il coordinamento scientifico del Dipartimento di Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma e la collaborazione della Fondazione ANIA per la sicurezza stradale.

La sicurezza stradale costituisce il filo conduttore del film, che vuol far riflettere su come i comportamenti imprudenti, l’eccessiva spregiudicatezza o la scarsa valutazione delle circostanze sfocino troppo spesso in incidenti stradali, molti dei quali, purtroppo, mortali, non solo per i giovani.